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Сегодня, 11:00

Крикунов рассказал, как ловил в ресторане нарушителей режима

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал, за что оштрафовал хоккеиста «Нефтехимика».

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу бездельничать. Я не из тех, кому в радость лежать на диване кверху пузом, уткнувшись в телевизор. Вот сейчас без работы — и не могу на месте усидеть. Больше месяца дома не выдерживаю. Потом говорю жене: «Поехали!» Не важно куда, главное — движение. Смена обстановки, новые впечатления... Когда вся жизнь на колесах, даже в 75 трудно перестроиться.

Еще не перевариваю ужастики, фильмы с кровавыми и жестокими сценами. Ну и вранье не люблю. Особенно когда это делают нагло, в глаза. Приведу пример. Я тренировал «Нефтехимик». После серии неудачных матчей сказал Владимиру Сторонкину, начальнику команды: «Давай-ка вечером совершим налет на рестораны. Посмотрим, как ребята отдыхают».

Только подкатили к заведению — на крылечке в свете фар мелькнули двое. Явно не в кондиции. Фамилии называть не буду, теперь они уже сами тренеры. Заметив мою машину, рванули обратно в бар. Я за ними. Один застыл в дверях, понял, что убегать бессмысленно. Второй ломанулся по длинному коридору куда-то в сторону кухни. Я не стал догонять.

На следующий день как ни в чем не бывало заявляется на тренировку. Спрашиваю: «Что вчера в баре делал?» — «Я?! Меня там не было». — «Да я сам тебя видел. Сначала на крыльце, потом по коридору чесанул». — «Это не я!» — «Учти, твой друган сознался. Его прощу. А ты пожалеешь...» Все равно отпирается! В итоге приятеля действительно не наказал, а врунишку оштрафовал на приличную сумму.

Владимир Крикунов.«Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Крикунову — 75!

Хоккей
ХК Нефтехимик
Владимир Крикунов
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