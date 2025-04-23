Крикунов: «За всю карьеру — ни одной серьезной травмы. А тут пошел с собакой гулять и повредил мениск»

Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал, как получил травму, гуляя с собакой.

— Что за собака у вас?

— Бобтейл по кличке Нельсон. Очаровательный пес. Большой, лохматый, добродушный. Даже когда дурные псы на него нападают — не кусается. Сразу бежит ко мне и падает к ногам. Приходится защищать. Я уже и с ротвейлерами дрался, и с овчарками. На прогулку специально с палкой выхожу. Отгоняю собак, которые пытаются наброситься на моего любимого барбоса.

Из-за этого четыре года назад мениск повредил. Отбивал Нельсона от очередной овчарки, оступился, и колено заклинило. Дальше МРТ, операция. Первая в жизни! Представляете, за всю хоккейную карьеру не было ни одной серьезной травмы, а тут пошел с собакой гулять — и на тебе!