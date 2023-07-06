Крикунов рассказал, какая команда подойдет Тарасенко

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что 31-летнему нападающему Владимиру Тарасенко нужна команда с российскими игроками.

«Могут ли возникнуть проблемы с поиском команды для Тарасенко? Странная ситуация пока. Но, думаю, он пойдёт туда, где российские хоккеисты есть. Конечно, на тренера надо обращать внимание. Он парень с головой, ему не нужен хоккей по жёсткой программе. Что за программа? Проехал красную линию и вбросил в зону. Набросил на ворота и поехал соперников к воротам душить. Он любит больше головой думать. Его в НХЛ все знают, он тоже не новичок, поэтому нужна команда с российскими ребятами и думающим тренером», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Тарасенко решил не подписываться ни с одной из команд и сменил агента. Отмечается, что хоккеист хотел остаться в «Рейнджерс», в котором завершал сезон-2022/23, но у команды из Нью-Йорка не было возможности вписать нападающего в потолок зарплат.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.