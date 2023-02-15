Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Владимир Крикунов рассказал, какие команды ожидает увидеть в финале Кубка Гагарина сезона-2022/23.

«Не думаю, что ЦСКА или СКА вылетят в первом раунде. Какую тут сенсацию можно ждать? Одну сенсацию можно ждать, что СКА где-то оступится. Это будет сенсацией, потому что они настолько уверенно идут по чемпионату, что и сомнений нет в том, что они должны выиграть Кубок Гагарина. У них и скамейка длинная и состав приличный. От других тяжело чего-то ждать. Думаю, финал будет между СКА и «Ак Барсом», — приводит слова Крикунова Legalbet.

В 64 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА набрал 97 очков и занимает первое место в Западной конференции.

Раунд плей-офф Кубка Гагарина стартует 1 марта.