Крикунов: «Хотим избавиться от двоевластия в «Динамо»

Сегодня, 10:00
Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов, назначенный советником генерального директора московского «Динамо», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своих целях в клубе.
— Ваш приход в «Динамо» может добавить единства и избавить клуб от двоевластия?
— Мы и хотим избавиться от этого. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками. Я знаю, как это сделать. Это вроде несложно, но в то же время сложно. Мы уже начали работу, у нас новый директор — Сергей Анатольевич Сушко. Он правильно понимает процессы.
— Что скажете о селекции «Динамо»?
— Когда я пришел, она уже закончилась. Алексей Сопин провел хорошую работу. Аккуратно, из расчета финансовых возможностей, вполне неплохо укомплектовал команду. Подписал Гусева и Ожиганова — это игроки, которые должны серьезно помочь «Динамо».
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