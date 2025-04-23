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Сегодня, 10:15

Крикунов — о водке, которую в Риге производит сын: «Восемь фильтраций, двойная перегонка. Бутылка 0,7 стоит около 30 евро»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» рассказал о водке, которую производит его сын.

— Вычитал, что ваш старший сын Денис живет в Риге и выпускает водку. Давно?

— Третий год. Началось с того, что он стал владельцем шести гектаров земли недалеко от белорусской границы. Там обнаружили родник. Взяли пробу, изучили состав — оказалось, вода чистейшая, идеально подходит для производства алкоголя. Ну и закрутилось. Построил заводик.

Как на духу — водка потрясающая. Другую я теперь и не пью. Восемь фильтраций, двойная перегонка. Крупные заводы подобными вещами не заморачиваются. Для них объем важен, для сына — качество. Отсюда довольно высокий ценник. В рижских магазинах бутылка 0,7 стоит около 30 евро. Хотя отдает им Денис, кажется, по 17. Вот такая накрутка.

Из-за этой водки я на днях в историю влип. Погостил у сына, загрузил в багажник бутылки, поехал в Москву. Через Белоруссию. По местным законам ввозить в страну можно три литра спирта. Я в машине с женой — значит, шесть. Подъезжая к пункту досмотра, понял, что у нас на 250 граммов больше. О чем честно таможеннице сообщил.

Как она заголосила! Промурыжила шесть часов! Я уже и выкинуть лишнюю бутылку предлагал, и конфисковать — в ответ: «Не положено!» Заставила выплатить пошлину за эти 250 граммов — 5,5 евро. Плюс выписала штраф — 2,5 евро. Дурдом!

Владимир Крикунов.«Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Крикунову — 75!

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Хоккей
Владимир Крикунов
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