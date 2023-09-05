Крикунов рассказал, почему решил вернуться в «Динамо»

Сегодня, 09:30
Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему принял предложение московского «Динамо» на должность советника генерального директора клуба.
— Кудашов говорил, что ваше приглашение — его инициатива. Как он вам сообщил об этом?
— Позвонил и сказал: «Василич, хочу, чтобы ты помогал нам в этом году. Посмотри, что нам нужно поменять, что улучшить».
— Вы ответственно отнеслись к должности: летаете с командой, смотрите матчи.
— Это моя работа. Я не могу безответственно относиться. Тогда ничего не получится и это бестолковый труд.
— Место на лавке вам интересно?
— Нет, я уже сошел. Первый год было тяжело, но я много занимался другой работой. Сын строил завод, я ему помогал. Особо времени не было. По вечерам смотрел хоккей. В сентябре мы с женой уехали в Латвию. Вернулись только в январе. Последние два года получились напряженными. Я много двигался, помогал решать вопросы. Это помогло отвлечься от хоккея.
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