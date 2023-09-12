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12 сентября, 23:55

Крикунов рассказал, почему считает правильным решением отдать Мичкова в аренду в «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о переходе форварда Матвея Мичкова на правах аренды из СКА в «Сочи».

«Я считаю, что это правильное решение. Он — талантливый парень, ему нужно играть. Я думаю, что Мичков хорошо поможет сочинской команде. Абсолютно правильный выбор. Мне кажется, что он годик поиграет в «Сочи», а потом вернется. Тем более, Матвей уже играл там в прошлом году. Молодые, к сожалению, так и растут. Они не идут все время вверх, даже самые талантливые. Они растут, как по спирали: взлетают, а потом провал. Но затем вновь взлетают еще выше. Они будут идти так, пока нападающему не исполнится 22, защитнику — 23, а вратарю почти 24. С этим ничего не сделаешь. Это всегда так, все растут по этой спирали. Сколько я видел молодых и талантливых, они всегда поднимались, потом чуть падали, но вновь становились лучше», — цитирует Крикунова Betonmobile.ru.

12 сентября «Сочи» объявил о переходе Мичкова из СКА на правах аренды. Арендное соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/24. В прошлом сезоне Мичков уже играл на правах аренды за сочинскую команду. Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

Источник: https://betonmobile.ru/krikunov-obyasnil-pochemu-schitaet-pravilnyim-resheniem-otdat-michkova-v-arendu-v-sochi
Матвей Мичков
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Владимир Крикунов
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