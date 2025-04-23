Крикунов — об уходе из «Динамо»: «Должность советника в клубе сократили»

Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов в интервью «СЭ» объяснил, почему согласился возглавить петербургское «Динамо» в сезоне-2023/24.

— Многие поразились, что вы нырнули в ВХЛ.

— Получилось как? В июле 2023-го стал советником Сергея Сушко — генерального директора московского «Динамо». А в ноябре вызвал Виктор Воронин, президент клуба: «Васильич, помоги. В Питере «Динамо» валится, народ шумит. Принимай команду».

Скатилась она тогда то ли на 23-е, то ли на 24-е место. Я приехал, поговорил с ребятами, кое-что подправил. Постепенно все наладилось. В регулярке финишировали восьмыми. Но в плей-офф в первом раунде проиграли «Нефтянику» из Альметьевска, будущему победителю лиги.

Воронин предложил еще годик в Питере поработать. Я ответил: «Уж лучше советником в московском «Динамо». Но вскоре он решил сократить эту должность, хотя Сушко просил меня оставить.