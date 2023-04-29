Крикунов считает, что «Ак Барсу» не хватило сил на седьмой матч с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на победу ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ над «Ак Барсом» (3:2).

«Не хватило «Ак Барсу» сил. Очень много потратили в двух последних играх, когда исправляли ситуацию со счета 1-3 в серии. И в третьем периоде, когда надо было штурмовать, проигрывая в одну шайбу, «Ак Барсу» не хватало свежести, было много ошибок. Хотя моменты были, могли забить. ЦСКА провел довольно много игр в плей-офф, 27. И, возможно, в тот момент, когда проиграли две игры подряд, они подсели. Но и «Ак Барс» прибавил. Когда счёт в серии стал 3-3, то и ЦСКА уже стало некуда отступать, и они пошли биться», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

29 апреля московский клуб в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.