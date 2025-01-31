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Сегодня, 16:10

Крикунов считает, что для СКА не важно итоговое место в регулярном чемпионате

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о результатах СКА в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«У этих команд, которые всегда играют в плей-офф — у них все есть, чтобы сыграть хорошо. В принципе им даже разницы нет, с какого места попадать в плей-офф. Я особенно об этом не задумываюсь. Самое главное — подготовить команду, наиграть большинство и меньшинство, и все, вперед», — сказал Крикунов Vprognoze.ru.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 23 марта. Действующим победителем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

Источник: Vprognoze.ru
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ХК СКА
Владимир Крикунов
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