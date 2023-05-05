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5 мая, 23:15

Крикунов считает, что Федотов после армии постарается уехать в НХЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил возможность возвращения экс-вратаря ЦСКА Ивана Федотова в московскую команду после армии.

«Он молодой парень и быстро войдет в форму. Вряд ли он вернется в ЦСКА, если у него закончился контракт. Он постарается уехать в НХЛ, если, конечно, они его возьмут. Если у Федотова нет контракта, он имеет право уехать в НХЛ без проблем», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Ранее стало известно о том, что шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн покинул клуб, а его место в воротах займет Федотов.

1 июля Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Позже он был задержан в Санкт-Петербурге за уклонение от воинской службы и отправлен на север в учебную часть Военно-морского флота.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-vryad-li-fedotov-vernyotsya-v-cska-on-postaraetsya-uekhat-v-nkhl-248735/
Иван Федотов
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НХЛ
Владимир Крикунов
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