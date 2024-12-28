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Сегодня, 21:51

Крикунов считает, что минское «Динамо» может побороться за пятерку

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной Белоруссии Владимир Крикунов оценил выступление минского «Динамо» во второй половине FONBET чемпионата КХЛ.

«Думаю, за пятерку «Динамо» может побороться. Видимо, перерыв на Кубок Первого канала пошел им на пользу. Я еще в прошлом году говорил, что Квартальнов — молодец, дает играть местным ребятам. Правда, у них многовато легионеров. Уж очень увлеклись этими иностранцами. Как показывает практика, не такие уж они и спасители, эти легионеры. Да, есть хорошие игроки, но наши ребята точно не хуже», — сказал Крикунов Legalbet.by.

«Динамо» находится на седьмом месте в Западной конференции после 39 игр, имея в активе 47 очков.

Источник: Legalbet.by
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Владимир Крикунов
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