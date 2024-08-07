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Сегодня, 13:42

Крикунов считает, что минское «Динамо» может удивить в новом сезоне КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что минское «Динамо» в предстоящем сезоне КХЛ должно выйти в плей-офф.

«Думаю, что «Динамо» Минск в новом сезоне удивит. Состав у них интересный, есть новые ребята, кто в КХЛ никогда не выступал. Квартальнов умеет работать, поэтому хоккеисты должны выполнить задачу не только выхода в плей-офф, но и пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Постараются залезть повыше», — приводит слова Крикунова Legalbet.

Сезон-2024/25 в КХЛ стартует 3 сентября.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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