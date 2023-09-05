Крикунов: «На время санкций нам надо отказаться от легионеров»

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему считает нужным отказаться от иностранных игроков в КХЛ на время санкций ИИХФ.

— Много разговоров об уровне мастерства в КХЛ. Какое ваше видение: оно падает, растет или остается неизменным?

— Мастерство падает не столько из-за того, что уезжают иностранцы, а из-за того, что команды меньше тренируются. Сейчас много игр. Представьте: шесть матчей через день! А когда тренироваться с таким графиком? Думаю, поэтому и падает уровень мастерства. Понятно, без лимита на иностранцев уровень был бы выше. Но главный момент — меньше тренировок. Представьте, сколько игрового времени получают хоккеисты! В первом звене — 20 минут, а в четвертом — восемь. Что ты наиграешь за восемь минут? А это все навыки! Откуда они появляются? Все только через работу и большое количество повторений.

— Вы не поддерживаете увеличение матчей в КХЛ?

— 56 матчей было бы оптимально. Чтобы оставалось время и на отдых, и на тренировки. Все-таки мы не НХЛ. Их лига собирает лучших хоккеистов со всего мира. Талантливые игроки варятся в одном котле — так растет их уровень. А у нас и так мало звезд. Я предлагал отказаться от легионеров, пока действуют санкции ИИХФ. Для чего? Чтобы молодые ребята больше тренировались и играли, тогда они бы быстро выросли. Это как раньше ввели лимит на иностранных вратарей. Все стали доверять и растить русских. А сейчас посмотрите, сколько наших вратарей играет в НХЛ.

— Без легионеров чемпионат станет менее интересным.

— Согласен. Я же не говорю, что нужно совсем играть без иностранцев. Только на период санкций. За это время наши молодые пацаны серьезно бы выросли. Талантов много, но им надо играть. И, повторюсь, в мое время мы тренировались намного больше. Сейчас новая мода — меньше работать. Но все навыки надо наработать.

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