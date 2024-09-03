Крикунов считает, что в грядущем чемпионате КХЛ будет серьезная конкуренция

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал предстоящий старт нового сезона КХЛ.

«Будет очень интересный чемпионат. В этом году подтянется СКА и все остальные команды. «Динамо» усилилось прилично, ЦСКА находится в перестройке, но они быстро придут в себя. Есть еще прошлый победитель — «Металлург». «Локомотив» тоже постарается не только поиграть в финале, но и выиграть его.

Плюс «Авангард» с новым тренером, «Барыс», который усилился хорошо, поднабрал игроков. Про «Трактор» еще не сказал. «Автомобилист» остался с этими же игроками и еще усилился. «Адмирал» тоже сделал какие-то выводы. Не знаю, будет ли этот сезон самым конкурентоспособным за последние годы, но чемпионат обещает быть интересным», — цитирует Крикунова Legalbet.

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября в Магнитогорске матчем «Металлург» — «Локомотив». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.