Крикунов: «НХЛ и КХЛ договорятся по Федотову. Еще может так получиться, что ЦСКА его отпустит»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов поделился мыслями о ситуации с российским вратарем Иваном Федотовым.

«НХЛ и КХЛ договорятся и разберутся. Ну и Федотов будет разговаривать. По идее всегда соблюдали договоренности. Если у человека контракт, то его не трогают. Еще может так получиться, что ЦСКА его отпустит. С другой стороны, тут тоже риск, он год пробыл в армии. Сейчас приедет, и непонятно, заиграет он там или нет. Может быть, лучше год побыть здесь, восстановиться, потому что здесь он точно будет играть. А там может попасть в засаду и пропадет. НХЛ нормально настроен на наших игроков, на отношение и на все остальное. Думаю, договорятся», — цитирует Metaratings.ru слова Крикунова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. 1 июня сообщалось, что 26-летний голкипер после завершения службы в армии подписал двухлетний контракт с московским клубом. Однако в НХЛ заявили, что у хоккеиста продолжает действовать соглашение с «Филадельфией».

10 июля Федерация хоккея России опубликовала заявление о ситуации с контрактом Федотова, в котором сказано, что организация оценивает ситуацию как неоднозначную и считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе российского игрока. После этого будет принято решение об участии голкипера в чемпионате КХЛ.