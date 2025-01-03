Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:10

Крикунов уверен, что сборная России по хоккею примет участие в чемпионате мира-2026

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов предположил, когда отечественные команды вернут на международную арену.

«В ближайшее время, в 2025 году, нас не вернут в международные соревнования. У всей этой Европы своего мнения нет, как им скажут, так они делают — тявкают, кусают или целуют. Все там понятно. Делают, как им скажут. Санкции нас не остановят! Если говорить еще об ожиданиях от 2025 года: хоккей у нас развивается, он стал интереснее. У нас с хоккеем все нормально, дальше так и будет. Это не зависит от санкций и участия в чемпионате мира. Но думаю, в 2026 году мы уже будем играть на чемпионате мира!» — цитирует Крикунова Legalbet.

Совет Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.

Источник: Legalbet
Хоккей
Владимир Крикунов
Читайте также
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Украинский гроссмейстер Иванчук разрыдался на чемпионате мира по блицу
Мэр Рязани пообещал принять меры в отношении устроивших корпоратив чиновников
Вечер волшебства от Демидова. Что случилось в матче СКА – ЦСКА
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Фазель: «Надеюсь, ИИХФ допустит россиян до Олимпиады. ISU уже сделал отличный выбор»
Губерниев: «Флаг и гимн обязательно вернем. Но главная задача, чтобы наши спортсмены обязательно выступали»
Ташуев о федерациях, поддерживающих Россию: «Митрофанов блефовать не станет, но мы заложники ситуации»
Канчельскис рассказал, что загадал на Новый год возращение российского футбола на международную арену
Отбывший дисквалификацию за букву Z гимнаст Куляк не подавал заявку на нейтральный статус
Глушаков: «Будет замечательно, если Россию вернут в 2025 году. Если честно, надеялся, что это случится раньше»
Сегодня
Вчера
Неделя