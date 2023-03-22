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Сегодня, 20:32

Крикунов: «Такое ощущение, что это не последнее продление отстранения российской сборной»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал решение Совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российской и белорусской сборных от соревнований на сезон-2023/24.

«В IIHF сделали все, что могли, чтобы нас удивить, но меня уже ничего не удивляет. Грустно от этой новости. Хотя было понятно, что в этом году мы не будем играть на чемпионате мира. Не знаю, что будет дальше. Такое ощущение, что это не последнее продление нашего отстранения. Поэтому в следующем году нужно всеми силами пробиваться на международные соревнования. К Олимпиаде должно быть все хорошо», — приводит Sport24 слова Крикунова.

В феврале 2022 года IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Сегодня, 22 марта, глава IIHF Люк Тардиф заявил, что организация вернется к вопросу допуска российской и белорусской сборных в марте 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-22-krikunov-takoye-oshchushcheniye-chto-eto-ne-posledneye-prodleniye-otstraneniya-sbornoy-rossii
Хоккей
Владимир Крикунов
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