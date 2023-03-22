Крикунов: «Такое ощущение, что это не последнее продление отстранения российской сборной»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал решение Совета Международной федерации хоккея (IIHF) продлить отстранение российской и белорусской сборных от соревнований на сезон-2023/24.

«В IIHF сделали все, что могли, чтобы нас удивить, но меня уже ничего не удивляет. Грустно от этой новости. Хотя было понятно, что в этом году мы не будем играть на чемпионате мира. Не знаю, что будет дальше. Такое ощущение, что это не последнее продление нашего отстранения. Поэтому в следующем году нужно всеми силами пробиваться на международные соревнования. К Олимпиаде должно быть все хорошо», — приводит Sport24 слова Крикунова.

В феврале 2022 года IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Сегодня, 22 марта, глава IIHF Люк Тардиф заявил, что организация вернется к вопросу допуска российской и белорусской сборных в марте 2024 года.