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Сегодня, 20:50

Крикунов заявил, что отсутствие Гусева встряхнуло игроков СКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на победу СКА над ЦСКА со счетом 3:1 в четвертом матче финала Запада.

«ЦСКА был посильнее в начале. А потом Нестеров допустил ошибку, когда игрок убежал «один в ноль». И потом они уже смирились. Начинал ЦСКА хорошо, выигрывал, и все было четко. Но СКА сумел переломить эту ситуацию. В Питере будет интересно. Отсутствие Гусева встряхнуло игроков. Если такого хоккеиста могут посадить на скамейку, то других — тем более. Конечно, это пошло в плюс, раз они выиграли. В серии нет фаворитов. Предстоящая игра очень важна, она все решит. Кто в ней победит, тот и выиграет серию», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Счет в серии — 2-2. Следующий матч состоится 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-otsutstvie-guseva-vstryakhnulo-igrokov-ska-241786/
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Владимир Крикунов
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