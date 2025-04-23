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Сегодня, 09:15

Крикунов: «Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер московского «Динамо», «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов, которому сегодня исполняется 75 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своих планах.

— Что же дальше, Владимир Васильевич?

— Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски. В свое время рассуждал так: если не буду востребован в КХЛ, устроюсь в какую-нибудь школу. Наберу пацанят и доведу до выпускного класса.

Сейчас бы с удовольствием рассмотрел этот вариант. Единственное условие — каток должен быть недалеко от дома. Чтобы 15-20 минут — и я на тренировке. А то как вспомню свои поездки в динамовский офис, сразу не по себе. Из Раменского, где живу, каждое утро тащился по пробкам два с половиной часа. Обратно столько же. Рекорд — 4.45! Я одурел!

Владимир Крикунов.«Когда всю жизнь посвятил хоккею, хочется тренировать до гробовой доски». Крикунову — 75!

Хоккей
Владимир Крикунов
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