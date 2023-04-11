Крикунов заявил, что Ротенберг хочет выиграть у Федорова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина СКА — ЦСКА (3:7) фортуна была на стороне московских армейцев.

«Ротенберг хочет выиграть у Федорова, это видно по его послематчевому интервью, много чего с горяча сказал. СКА в Санкт-Петербурге смотрелся неплохо, лучше ЦСКА, здесь я с ним согласен. Две штанги, много бросков, Яшкин один в ноль выскакивал. Но московские армейцы показали какую-то невероятную реализацию. СКА повел 2:0, есть моменты, но шайба не идет. ЦСКА два момента — два гола. Это, наверное, их деморализовало. У ЦСКА все залетало. Все линии абсолютно равные, а вот вратарская позиция все же у москвичей посильнее. Не зря говорят, что вратарь — половина команды. Фортуна была на стороне ЦСКА в тот вечер, но если брать саму игру... Как бы ЦСКА в Москве семь шайб не получил. СКА в атаке прилично смотрелся, когда-то команду прорвет. В этой паре точно будет семь игр, где все и решится», — приводит слова Legalbet.

Шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и петербургским СКА пройдет 6 апреля в Москве. Начало игры в 19:30 МСК. Счет в серии до четырёх побед 3-2 в пользу московских армейцев.