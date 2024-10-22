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Сегодня, 07:25

Крикунов заявил, что с большей вероятностью не будет работать главным тренером

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов ответил на вопрос о своем профессиональном будущем.

«Когда я работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга, Виктор Геннадьевич Воронин предложил мне остаться в команде и еще поработать. Я сказал, что мне хватит. Пусть молодые работают. Иногда приходит время, когда надо остановиться. Конечно, я продолжаю общаться со своими коллегами. Нельзя вот так взять и забыть о хоккее, если ты отработал в нем столько лет. А так жизнь идет. Скорее всего, да [больше не увидите меня главным тренером]», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

Крикунов возглавлял «Динамо» (московское, питерское и рижское), «Ак Барс», «Нефтехимик», «Автомобилист», сборную России и Казахстана, а также другие команды.

Источник: Metaratings.ru.
Хоккей
Владимир Крикунов

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