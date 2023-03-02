Крикунов заявил, что у команд из нижней части турнирной таблицы в плей-офф зашкаливает эмоциональный настрой

Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на сенсационные поражения фаворитов в первых матчах Кубка Гагарина.

«Все нормально, ничего критичного не произошло. Вышли команды из нижней части турнирной таблицы. У них зашкаливает эмоциональный настрой, желание. А команды, которые были условными фаворитами... У них обычная ситуация и игра. Поэтому я думаю, что просто настроя не хватило. Конечно, это произошло за счет мотивации. Не может команда играть через день четыре игры, чтобы выиграть все. Все они сейчас проснутся, дойдет до них, что плей-офф — это не игрушки совсем. И настрой другой. Так что они все это поправят через день», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Накануне стартовал первый раунд плей-офф КХЛ, в котором победы одержали аутсайдеры. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).