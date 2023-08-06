Криштоф объяснил семейными причинами свой переход из «Адмирала» в «Сочи»

Нападающий Михал Криштоф объяснил свой переход из «Адмирала» в «Сочи». 29-летний словак подписал с клубом двухлетний контракт.

«Моей главной причиной переезда в Сочи была семья. У меня во Владивостоке родилась дочь, и мы хотели быть ближе к дому, — цитирует Криштофа ТАСС. — Есть вещи, которыми нужно заниматься в Словакии и во время сезона, и поэтому необходимо туда ездить. В «Сочи» давно меня хотели видеть. Это возможность быть в таком хорошем городе плюс поближе к дому. Но я не могу ничего плохого сказать про «Адмирал», где я провел отличный сезон».

Как сообщал «СЭ», зарплата форварда в следующем сезоне составит 24 миллиона рублей в год, в сезоне-2024/25 — 26 миллионов рублей в год.