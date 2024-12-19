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Сегодня, 15:15

Кривченков — о турнире КХЛ 3х3: «Весь мир становится быстрее, так почему бы хоккей не сделать еще быстрее?»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Сибири» Алексей Кривченков рассказал о новом турнире КХЛ в формате 3х3, в котором он принимает участие.

— Историческое событие произошло. Вы стали автором первого хет-трика в чемпионате КХЛ 3х3. С какими ощущениями выходили на этот матч? И как вам площадка?
— На самом деле очень интересно. Спасибо большое КХЛ, Федерации хоккея России за то, что они такой проект придумали. Взрослым, так сказать, игрокам, старичкам дали шанс поиграть. Еще и молодым игрокам. Интересно, прикольно, что-то новое.

— Какие плюсы у этого формата, который, скорее всего, будет олимпийским?

— Это очень быстрый хоккей. Заточен на то, чтобы болельщики смотрели его. Интересно, много голов, все сильно динамично и красиво.

— Как считаете, есть будущее за форматом 3х3 и чтобы его все-таки признали олимпийским видом?

— Да, конечно. Спорт, как и весь мир, не стоит на месте — все быстрее, быстрее и быстрее. И почему хоккей бы не сделать еще быстрее? — сказал Кривченков Legalbet.ru.

19 декабря новосибирская команда обыграла «Барыс» со счетом 7:4. Кривченков отметился хет-триком.

Чемпионат КХЛ 3х3 был образован в ноябре 2024 года. В лиге участвуют 8 команд: «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург Мг», «Салават Юлаев», «Динамо Минск», «Трактор», «Сибирь».

Источник: Legalbet.ru
Хоккей
КХЛ
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