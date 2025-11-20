Видео
Сегодня, 10:31

Кривченков пополнил тренерский штаб «Сибири»

Анастасия Пилипенко

Алексей Кривченков назначен новым ассистентом главного тренера «Сибири», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он уже занимал эту должность в системе клуба. С 2015 по 2018 год Кривченков тренировал «Сибирских снайперов», а с 2018 по 2021 год — основную команду. С 2021 года до начала нынешнего сезона входил в тренерский штаб «Автомобилиста».

В текущем сезоне 51-летний специалист работал в клубе ВХЛ «АКМ».

«Сибирь» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 17 очками после 27 матчей. Команда потерпела 13 поражений подряд.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
