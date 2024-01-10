Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:50

Кривокрасов: «Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче с «Амуром»

Алина Савинова
Telegram Дзен

И.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал первую победу в сезоне над «Амуром» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (4:1).

«Сегодня мы добавили в движении, чего нам не хватало в первом матче. Тогда вроде вышли на первый период заряженными, но после первого гола что-то пошло не так. Считаю, что парни чуть-чуть сбавили в темпе, движении, настрое. Не знаю почему, бывают такие игры, можно ли такое контролировать — не знаю. Но молодцы, что собрались на вторую игру, понимали ее важность и смогли преодолеть соперника. И вратарь сыграл хорошо, и вся команда была цельная, не было дырок сегодня. И большинство, и меньшинство хорошо сыграли. Все молодцы», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Сибирь» набрала 53 очка в 50 матчах и занимает восьмое место на «Востоке». «Амур» с 50 баллами идет девятым в турнирной таблице.

12 января клуб из Новосибирска на выезде сыграет против «Адмирала». Хабаровская команда в этот же день примет «Авангард».

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/01/10/525927.html
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Сибирь
0
Читайте также
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Ахметов стал четвертым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Стала известна зарплата защитника «Сибири» Пайгина