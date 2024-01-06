Кривокрасов — о поражении от «Салавата»: «По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф»

И.о. главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«В принципе, игра удалась. По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф. Обе команды не хотели проигрывать. Я считаю, что мы показали очень хороший хоккей. Рад, что с такой командой мы были на равных. Сейчас самое главное — это подготовить пацанов к следующей серии, которая будет у нас на выезде. Все молодцы, сыграли на высшем уровне. Дебют Марушева? Трудно оценивать, потому что человек очень давно не играл. Можно сказать, что я бросил его в пекло, поставил против такой команды, когда он не играл полгода, на таких скоростях он был не готов сегодня, но, как говорится, я вижу его потенциал. Время покажет. Думаю, он будет готов в следующей серии», — приводит слова Кривокрасова официальный сайт КХЛ.

«Салават» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 61 очко. «Сибирь» с 51 очком — на восьмой строчке.