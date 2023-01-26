Кривокрасов рассказал, что ему стало некомфортно в Финляндии после 24 февраля

Тренер «Сибири» Сергей Кривокрасов рассказал, почему решил вернуться из Финляндии в Россию в прошлом году.

«На мое решение уехать из Финляндии повлияли события 24 февраля. Я видел, какое стало отношение к русским игрокам. Пошли разговоры, оставлять их или нет. Соответственно, мне стало некомфортно. Хотя на руках был действующий контракт с клубом. Но я принял для себя решение уехать. Меня «Юкурит» спокойно отпустил. Испортились ли отношения с Йокиненом из-за этого? Нет-нет. Мы остались в нормальных отношениях. Никаких проблем с Олли не было, мы общаемся. Я его уважаю как игрока, как тренера и как человека. Я ему объяснил, что стал чувствовать себя в Финляндии некомфортно. Честно сказал, что не смогу отдаваться работе на сто процентов», — приводит слова Кривокрасова Sport24.

С 2021 по 2022 год Кривокрасов был ассистентом тренера в финском «Юкурите».