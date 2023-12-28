Тренер «Сибири» Кривокрасов: «Извиняемся перед болельщиками — на матч против «Трактора» мы вышли неготовыми»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал поражение от «Трактора» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (0:3).

«В первую очередь хотелось бы принести извинения болельщикам, потому что мы вышли, как я считаю, неготовыми. Играем дома, при такой публике и показываем такой хоккей — это, конечно, неправильно. Спасибо болельщикам за поддержку даже при такой игре. Будем делать выводы и, конечно, нужно что-то с этим делать. Потому что так играть дома, когда мы боремся за плей-офф, нельзя. Здесь нельзя сваливать на усталость. Все уставшие. Пацаны должны находить силы, эмоции, это их обязанность, обязанность каждого игрока. Все должны понимать ситуацию, где мы находимся, за что боремся каждую игру. Здесь усталость вообще не извиняет, просто вышли с первых минут не готовыми играть, это было видно», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Трактор» с 55 очками после 45 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. Команда Алексея Заварухина одержала третью победу подряд. У «Сибири» 48 очков за 46 игр и восьмая позиция в турнирной таблице «Востока».

3 января клуб из Новосибирска дома сыграет против «Адмирала». Челябинская команда в этот же день на выезде встретится с «Автомобилистом».