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Сегодня, 13:22

Кручинин продолжит карьеру в «Северстали»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Как стало известно «СЭ», нападающий Алексей Кручинин продолжит карьеру в «Северстали».

Игрок становится неограниченно свободным агентом 1 мая по истечении контракта с «Торпедо».

Кручинин перешел в нижегородскую команду летом 2022 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 32-летний форвард набрал 24 (14+10) очка в 55 матчах за «Торпедо». Перед началом плей-офф хоккеист был отстранен от основного состава команды.

Ранее Кручинин выступал за «Сибирь», «Куньлунь», «Салават Юлаев», «Трактор», СКА, «Локомотив» и другие клубы.

Алексей Кручинин
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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