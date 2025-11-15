Крутохвостов сменит Меркулова на посту генменеджера «Сибири»

По информации «СЭ», генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов покинет клуб вслед за главным тренером Вячеславом Буцаевым.

Руководящую должность займет действующий гендиректор новосибирцев Лев Крутохвостов, при этом свое текущее место он тоже, скорее всего, не покинет.

Решения по поводу сменщика Буцаева в клубе пока нет: возможно, что и.о. главного тренера Ярослав Люзенков сохранит новую должность до конца сезона.

«Сибирь» набрала 17 очков в 25 матчах и занимает последнее место в Восточной конференции.