Крылов рассказал о недостатках новой арены «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о недочетах новой арены в Омске.

«Мелочей очень много. Нам еще работать и работать. Основные вы знаете — это заборы, которые мешают просмотру. Считаю, что каждое проданное место должно быть с хорошим обзором. Рабочей группе поставлена такая задача. Если с какого-то места будет плохой обзор, то оно будет ликвидировано. Будем искать решения. Скорее всего, поставим на место заборов сертифицированное стекло, которое должно держать нагрузку 100 килограмм. Плюс нужно наладить диджетальные вещи, которые не соответствуют нашим ожиданиям», — сказал Крылов.

Арена вместимостью 12 тысяч зрителей начала строиться в 2020 году на месте снесенной из-за аварийного состояния в 2019 году «Арены-Омск».

1 октября 2022 года, в первом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на новом стадионе «Авангард» обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.