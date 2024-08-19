Кубок Блинова 2024: расписание матчей турнира клубов КХЛ в Омске

Сегодня, 14:00
30-й розыгрыш FONBET Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске.
В соревнованиях примут участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».
14.00. «Авангард» — «Трактор»
12.00. «Локомотив» — «Сибирь»
16.30. «Авангард» — «Барыс»
12.00. «Барыс» — «Сибирь»
16.30. «Трактор» — «Локомотив»
12.00. «Трактор» — «Сибирь»
16.30. «Авангард» — «Локомотив»
12:00. «Трактор» — «Барыс»
09.00. «Барыс» — «Локомотив»
13.00. «Авангард» — «Сибирь»
Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.