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Сегодня, 14:00

Кубок Блинова 2024: расписание матчей турнира клубов КХЛ в Омске

Кубок Блинова-2024 состоится в Омске с 20 по 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
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30-й розыгрыш FONBET Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске.

В соревнованиях примут участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

Кубок Блинова 2024: расписание матчей турнира клубов КХЛ в Омске и кто играет по дням

20 августа

14.00. «Авангард» — «Трактор»

21 августа

12.00. «Локомотив» — «Сибирь»

16.30. «Авангард» — «Барыс»

22 августа

12.00. «Барыс» — «Сибирь»

16.30. «Трактор» — «Локомотив»

23 августа

12.00. «Трактор» — «Сибирь»

16.30. «Авангард» — «Локомотив»

24 августа

12:00. «Трактор» — «Барыс»

25 августа

09.00. «Барыс» — «Локомотив»

13.00. «Авангард» — «Сибирь»

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сибирь
ХК Трактор
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