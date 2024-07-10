Кубок Блинова: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ

Сегодня, 16:00
30-й розыгрыш Кубка, посвященного памяти олимпийского чемпиона Виктора Блинова, пройдет в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ с 20 по 25 августа. Турнир состоится на ледовой арене «G-Drive Арена» в Омске. Участники: «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор». «СЭ» публикует расписание турнира.
14:00. «Авангард» — «Трактор»
12:00. «Локомотив» — «Сибирь»
16:30. «Авангард» — «Барыс»
12:00. «Барыс» — «Сибирь»
16:30. «Трактор» — «Локомотив»
12:00. «Трактор» — «Сибирь»
16:30. «Авангард» — «Локомотив»
12:00. «Трактор» — «Барыс»
9:00. «Барыс» — «Локомотив»
13:00. «Авангард» — «Сибирь»
Кубок Блинова не проводился с 2018 года из-за временного переезда «Авангарда» в подмосковную Балашиху.