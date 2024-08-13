Кубок Блинова: даты проведения и состав участников турнира в Омске 2024

Кубок Блинова в 2024 году пройдет в Омске с 20 по 25 августа

ХХХ турнир, посвященный памяти Виктора Блинова, пройдет в Омске с 20 по 25 августа. Все игры состоятся на ледовой арене «G-Drive Арена».

В соревнованиях примут участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

Расписание Кубка Блинова-2024

20 августа

14.00 «Авангард» — «Трактор»

21 августа

12.00 «Локомотив» — «Сибирь»

16.30 «Авангард» — «Барыс»

22 августа

12.00 «Барыс» — «Сибирь»

16.30 «Трактор» — «Локомотив»

23 августа

12.00 «Трактор» — «Сибирь»

16.30 «Авангард» — «Локомотив»

24 августа

12.00, «Трактор» — «Барыс»

25 августа

09.00 «Барыс» — «Локомотив»

13.00 «Авангард» — «Сибирь»

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».