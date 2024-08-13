Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:00

Кубок Блинова: даты проведения и состав участников турнира в Омске 2024

Кубок Блинова в 2024 году пройдет в Омске с 20 по 25 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Авангард».
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен

ХХХ турнир, посвященный памяти Виктора Блинова, пройдет в Омске с 20 по 25 августа. Все игры состоятся на ледовой арене «G-Drive Арена».

В соревнованиях примут участие «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

Расписание Кубка Блинова-2024

20 августа

14.00 «Авангард» — «Трактор»

21 августа

12.00 «Локомотив» — «Сибирь»

16.30 «Авангард» — «Барыс»

22 августа

12.00 «Барыс» — «Сибирь»

16.30 «Трактор» — «Локомотив»

23 августа

12.00 «Трактор» — «Сибирь»

16.30 «Авангард» — «Локомотив»

24 августа

12.00, «Трактор» — «Барыс»

25 августа

09.00 «Барыс» — «Локомотив»

13.00 «Авангард» — «Сибирь»

Турнир в честь легендарного воспитанника омского хоккея проводится с 1982 года. Виктор Блинов дебютировал в 1962 году за омский «Спартак», затем переехал в Москву и стал игроком московского «Спартака». В его составе выиграл чемпионат СССР, а за несколько месяцев до смерти в 1968 году стал олимпийским чемпионом.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сибирь
ХК Трактор
0
Читайте также
Биография Коннора Макдэвида: жизнь и карьера капитана «Эдмонтона»
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Осужденную за теракт Дарью Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии
Лидера «Динамо» хочет «Галатасарай». Трансферные слухи РПЛ на 13 августа
Сенатор Кастюкевич сообщил об обязательной эвакуации в ряде районов Херсона
Рогов сообщил о вывозе Киевом заводов из Запорожья в западную часть Украины
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок Республики Башкортостан: даты проведения и состав участников турнира в Уфе 2024