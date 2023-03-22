Сегодня, 10:15
Восточная конференция
12.30 мск. «Адмирал» — «Ак Барс»
Счет в серии: 1-2.
Западная конференция
19.30. «Торпедо» — СКА
Счет в серии: 0-3.
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке
В главном матче дня СКА может оформить выход в полуфинал плей-офф КХЛ. Букмекерская компания PARI считает, что армейцы справятся с задачей и победят в основное время. На их успех можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Торпедо» — за 3.10 (31%).
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