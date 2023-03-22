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Сегодня, 10:15

Кубок Гагарина, 22 марта: «Адмирал» примет «Ак Барс», «Торпедо» — СКА

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Адмирал» — «Ак Барс».
Фото ХК «Адмирал»
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Матчи второго раунда Кубка Гагарина.

22 марта, среда

Восточная конференция

12.30 мск. «Адмирал» — «Ак Барс»
Счет в серии: 1-2.

Западная конференция

19.30. «Торпедо» — СКА
Счет в серии: 0-3.

Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке

В главном матче дня СКА может оформить выход в полуфинал плей-офф КХЛ. Букмекерская компания PARI считает, что армейцы справятся с задачей и победят в основное время. На их успех можно поставить с коэффициентом 2.25, что составляет приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Торпедо» — за 3.10 (31%).

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Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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