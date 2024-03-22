КХЛ: «Трактор» обыграл «Динамо», «Локомотив» победил «Авангард». Результаты и видео голов 22 марта

22 марта, 21:50
«Трактор» — «Динамо» — 5:4 (4:1, 0:1, 1:2)
Голы: Пакетт — 4 (бол., Гусев, Менелл), 8:25 — 0:1. Робинсон — 4 (Карпухин, Котляревский), 10:55 — 1:1. Юртайкин — 2 (Ткачев), 12:57 — 2:1. Бурдасов — 4 (бол., Дер-Аргучинцев), 16:53 — 3:1. Родуолд — 2 (бол., Яруллин), 19:11 — 4:1. Уил — 3 (бол., Гусев, Менелл), 25:02 — 4:2. Уил — 4 (Гусев, Пыленков), 49:48 — 4:3. Шабанов — 3 (Карпухин), 54:56 — 5:3. О`Делл — 4 (Менелл, Пыленков), 59:30 — 5:4.
Вратари: Фукале — Моторыгин (Коновалов, 16:53, 56:42).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 15 (10+2+3) — 34 (10+13+11).
Судьи: Оленин, Фатеев.
Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 4-0
«Локомотив» — «Авангард» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Иванов — 2 (Никулин, Рафиков), 4:39 — 1:0. Чехович — 2 (Кирьянов, Андронов), 41:13 — 2:0. Гуляев — 2 (Прохоркин), 53:08 — 2:1. Каюмов — 1 (Кирьянов), 54:57 — 3:1.
Вратари: Исаев — Хомченко (57:13 — 57:57, 58:08).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (12+11+5) — 23 (7+6+10).
Судьи: Гамалей, Раводин.
Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 3-1