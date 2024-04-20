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Сегодня, 17:45

Кубок Гагарина-2024 установил новый рекорд общей посещаемости матчей плей-офф КХЛ

Алина Савинова
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Кубок Гагарина-2024 обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф, сообщается в официальном Telegram-канале КХЛ.

Общая посещаемость матчей текущего плей-офф составила 736 179 зрителей. Предыдущее лучшее достижение (729 876 зрителей) было установлено в прошлом сезоне.

20 апреля на «Арене Металлург» в Магнитогорске состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом», который завершился победой хозяев (1:0).

«Магнитка» увеличила преимущество в серии (2-0). Следующая игра между командами пройдет 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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