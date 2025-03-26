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26 марта, 22:33

Кубок Гагарина, результаты и видео голов 26 марта: «Спартак» победил «Северсталь», «Металлург» проиграл «Авангарду» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Спартак» против «Северстали».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025.

26 марта, среда

1/8 финала. «Восток»

«Металлург» — «Авангард» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Прохоркин — 1 (бол., Якупов), 2:44 — 0:1. Окулов — 1 (Чистяков, Маклауд), 5:46 — 0:2. Чистяков — 1 (Прохоркин, Чайка), 35:49 — 0:3. Вовченко — 1 (бол., Канцеров, Джонсон), 40:03 — 1:3. Шарипзянов — 1 (п.в., Чистяков, Маклауд), 57:25 — 1:4.
Вратари: Набоков (56:13 — 57:25) — Серебряков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 38 (7+12+19) — 24 (7+11+6).
Судьи: Беляев, Гашилов.
26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 0-1

«Автомобилист» — «Ак Барс» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Пустозеров — 1 (бол., Петан, Лямкин), 15:58 — 0:1. Барабанов — 1 (Сафонов), 20:10 — 0:2. Лямкин — 1 (Яшкин, Семенов), 34:45 — 0:3. Шаров — 1 (бол., Да Коста, Дитц), 56:52 — 1:3. Галимов — 1 (п.в.), 58:14 — 1:4.
Вратари: Аликин (54:38 — 56:21, 56:35 — 58:14) — Билялов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 37 (10+11+16) — 26 (7+13+6).
Судьи: Бирин, Гамалей.
26 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.
Счет в серии: 0-1

1/8 финала. «Запад»

«Спартак» — «Северсталь» — 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Чебыкин — 1 (Д. Давыдов), 2:17 — 0:1. Скоренов — 1 (Муханов), 6:47 — 0:2. Галимов — 1 (Рубцов, Пашин), 8:45 — 1:2. Лукьянцев — 1 (Беляев, Зайцев), 18:15 — 2:2. Чуркин — 1 (Кручинин, Абросимов), 22:24 — 2:3. Абросимов — 1 (бол., Аймурзин, Ильин), 29:23 — 2:4. Пашин — 1 (мен., Рубцов), 31:09 — 3:4. Рубцов — 1 (Ружичка, Пашин), 48:37 — 4:4. Голдобин — 1 (Зайцев, Порядин), 68:14 — 5:4.
Вратари: Николаев — Самойлов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 38 (11+12+9+6) — 39 (12+10+13+4).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
26 марта. Москва. Мегаспорт.

«Динамо» (Минск) — ЦСКА — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Голы: Саморуков — 1 (Гурьянов, Афанасьев), 1:03 — 0:1. Карнаухов — 1 (Нестеров, Охотюк), 2:23 — 0:2. Кузнецов — 1, 14:15 — 1:2. Энас — 1 (бол., Пинчук, Горбунов), 18:05 — 2:2. Бориков — 1 (Тирни, Липский), 24:50 — 3:2. Волков — 1 (Пинчук), 47:21 — 4:2. Волков — 2 (п.в., Сотишвили), 58:50 — 5:2.
Вратари: Демченко — Хомченко (57:37 — 58:52).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (13+10+10) — 23 (9+5+9).
Судьи: Белов, Оскирко.
26 марта. Минск. «Минск-Арена».

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25

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