Кубок Гагарина, результаты и видео голов 27 марта: СКА уступил московскому «Динамо», «Локомотив» обыграл «Торпедо» и другие матчи

27 марта, 22:05
«Трактор» — «Адмирал» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
Голы: Шевченко — 1 (Муранов, Шулак), 2:17 — 0:1. Принс — 1 (Завгородний, Родуолд), 9:08 — 0:2. Петухов — 1 (бол., Гутик, Шулак), 22:28 — 0:3. Сафин — 1 (Дер-Аргучинцев, Глотов), 27:34 — 1:3. Робинсон — 1 (Дронов, Дэй), 32:28 — 2:3. Гутик — 1 (Старков, Солянников), 33:31 — 2:4. Шестаков — 1 (бол., Принс, Шулак), 45:06 — 2:5. Кравцов — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 48:19 — 3:5. Сафин — 2 (Кадейкин), 59:04 — 4:5.
Вратари: Фукале (Мыльников, 33:31, 57:08 — 59:04, 59:08) — Мишуров.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 36 (11+11+14) — 23 (8+10+5).
Судьи: Лазарев, Ромасько.
27 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-1
«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
Голы: Василевский — 1 (Тодд, Уилсон), 16:49 — 1:0. Горшков — 1 (Ефремов, Пименов), 27:29 — 2:0. Хмелевский — 1 (бол., Ливо, Тодд), 36:35 — 3:0. Ремпал — 1 (бол., Тодд), 38:48 — 4:0. Тодд — 1 (Ливо, Василевский), 51:47 — 5:0. Хмелевский — 2 (Ремпал), 52:43 — 6:0. Набиев — 1 (Сучков), 55:53 — 7:0.
Вратари: Самонов — Костин (Красоткин, 38:48).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 35 (10+15+10) — 22 (6+8+8).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
27 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8034 зрителя.
Счет в серии: 1-0
«Локомотив» — «Торпедо» — 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Голы: Березкин — 1 (бол., Рафиков), 20:09 — 1:0. Линч — 1 (Виноградов), 23:41 — 1:1. Алексеев — 1 (бол., Рафиков), 26:46 — 2:1. Гернат — 1 (Кирьянов), 36:35 — 3:1.
Вратари: Исаев — Кульбаков (56:55 — 58:33, 59:08).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (8+15+12) — 15 (2+9+4).
Судьи: Акузовский, Морозов.
27 марта. Ярославль. Арена-2000. 7942 зрителя.
«Динамо» (Москва) — СКА — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Сикьюра — 1 (Гусев, Адамчук), 9:13 — 1:0. Бардаков — 1 (Грицюк, Зайцев), 14:03 — 1:1. Кудрявцев — 1 (бол., Пакетт, Уил), 17:55 — 2:1. Гусев — 1 (бол., Уил), 49:27 — 3:1.
Вратари: Моторыгин — Заврагин (50:49 — 52:31, 56:15).
Штраф: 12 — 17.
Броски: 36 (10+15+11) — 31 (10+6+15).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
27 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9327 зрителей.