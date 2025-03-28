Кубок Гагарина, видео голов и результаты 28 марта: «Динамо» Минск обыграло ЦСКА, «Спартак» победил «Северсталь» и другие матчи

28 марта, 22:00
«Металлург» — «Авангард» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Гераськин — 1 (Паливко, Маклюков), 3:50 — 1:0. Прохоркин — 2 (Гуляев), 9:08 — 1:1. Джозефс — 1 (Вовченко, Паливко), 23:33 — 2:1. Буше — 1 (мен., Чистяков, Каблуков), 32:39 — 2:2. Ткачев — 1 (Буше), 73:56 — 2:3.
Вратари: Набоков — Серебряков.
Штраф: 14 — 19.
Броски: 44 (13+12+12+7) — 38 (8+14+9+7).
Судьи: Дударов, Соин.
28 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей
Счет в серии: 0-2
«Автомобилист» — «Ак Барс» — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Голы: Шаров — 2 (Мэйсек, Кизимов), 11:01 — 1:0. Меркли — 1 (бол., Бывальцев, Голышев), 19:29 — 2:0. Мэйсек — 1 (бол., Да Коста), 23:12 — 3:0. Фальковский — 1 (Коршков, О`Делл), 29:09 — 3:1. Семенов — 1 (Миллер), 43:39 — 3:2. Бывальцев — 1 (Каштанов, Дитц), 45:35 — 4:2. Яшкин — 1 (бол., Миллер, Барабанов), 46:29 — 4:3.
Вратари: Аликин — Билялов.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 31 (10+12+9) — 34 (10+8+16).
Судьи: Наумов, Юдаков.
28 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 11458 зрителей
Счет в серии: 1-1
«Спартак» — «Северсталь» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Порядин — 1 (Голдобин), 17:01 — 1:0. Котляревский — 1 (бол., Щучинов, Кручинин), 22:02 — 1:1. Пашин — 2, 36:58 — 2:1. Локтионов — 1 (бол., Вишневский, Голдобин), 40:23 — 3:1. Котляревский — 2 (бол., Щучинов, Скоренов), 52:29 — 3:2. Ружичка — 1 (мен.), 55:49 — 4:2.
Вратари: Николаев — Самойлов.
Штраф: 18 — 16.
Броски: 30 (10+10+10) — 43 (10+13+20).
Судьи: Беляев, Гофман.
28 марта. Москва. Мегаспорт. 10412 зрителей
Счет в серии: 2-0
«Динамо» Минск — ЦСКА — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Голы: Провольнев — 1 (Полтапов, Соркин), 31:43 — 0:1. Мороз — 1 (Шипачев), 34:39 — 1:1. Шипачев — 1 (Горбунов), 36:48 — 2:1. Пинчук — 1 (Волков), 42:41 — 3:1. Саморуков — 2 (Соркин, Провольнев), 51:34 — 3:2. Горбунов — 1 (п.в.), 58:34 — 4:2. Брук — 1 (мен., п.в.), 58:56 — 5:2. Полтапов — 1 (бол., Соркин, Кэсселс), 59:57 — 5:3.
Вратари: Демченко (Тихомиров, 29:19, Демченко, 31:08) — Просветов.
Штраф: 8 — 33.
Броски: 31 (13+11+7) — 35 (9+16+10).
Судьи: Белов, Васильев.
28 марта. Минск. «Минск-Арена»
Счет в серии: 2-0