Кубок Гагарина, результаты и видео голов 29 марта: «Динамо» обыграло СКА, «Локомотив» победил «Торпедо» и другие матчи

Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025.

29 марта, суббота

1/8 финала. «Восток»

«Трактор» — «Адмирал» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шэн — 1 (Гутик), 22:33 — 0:1. Коростелев — 1 (Шабанов), 26:29 — 1:1. Блажиевский — 1 (Кадейкин), 61:15 — 2:1.

Вратари: Фукале — Мишуров.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 41 (13+19+7+2) — 26 (6+10+10+0).

Судьи: Гашилов, Мочалов.

29 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 1-1

«Салават Юлаев» — «Сибирь» 8:2 (2:2, 4:0, 2:0)

Голы: Мерфи — 1 (бол., Широков), 2:06 — 0:1. Кара — 1 (Пьянов, Мерфи), 2:54 — 0:2. Хмелевский — 3 (бол., Ливо, Уилсон), 4:53 — 1:2. Уилсон — 1 (бол., Хмелевский, Ремпал), 14:04 — 2:2. Уилсон — 2 (Ливо), 26:19 — 3:2. Уилсон — 3 (Ливо), 30:23 — 4:2. Газимов — 1 (Набиев), 33:16 — 5:2. Ефремов — 1 (Пименов), 38:07 — 6:2. Ремпал — 2 (бол., Ливо, Уилсон), 52:04 — 7:2. Тодд — 2 (бол., Ливо, Уилсон), 56:38 — 8:2.

Вратари: Самонов — Костин (Красоткин, 33:16).

Штраф: 6 — 18.

Броски: 39 (13+18+8) — 18 (9+3+6).

Судьи: Гамалей, Морозов.

29 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8518 зрителей.

Счет в серии: 2-0

1/8 финала. «Запад»

«Локомотив» — «Торпедо» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шалунов — 1 (бол., Березкин, Иванов), 15:45 — 1:0. Иванов — 1 (п.в.), 59:43 — 2:0.

Вратари: Исаев — Кульбаков (58:57 — 59:43).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (13+11+4) — 25 (4+8+13).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

29 марта. Ярославль. Арена-2000. 8028 зрителей.

Счет в серии: 2-0

«Динамо» (Москва) — СКА — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: И. Демидов — 1 (Зайцев, Бардаков), 10:23 — 0:1. Чернов — 1, 18:30 — 1:1. Гусев — 2, 70:41 — 2:1.

Вратари: Моторыгин — Заврагин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (9+13+8+7) — 33 (5+11+15+2).

Судьи: Бирин, Фатеев.

29 марта. Москва. «ВТБ Арена». 9624 зрителя

Счет в серии: 2-0

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