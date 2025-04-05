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5 апреля, 19:35

Кубок Гагарина, результаты и видео голов 5 апреля: «Авангард» выбил «Металлург», ЦСКА вылетел от минского «Динамо»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
ЦСКА против «Динамо» Минск.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матчи первого раунда Кубка Гагарина-2025.

5 апреля, суббота

1/8 финала. «Восток»

«Авангард» — «Металлург» — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Голы: Гуляев — 1 (Буше, Грант), 26:55 — 1:0. Якупов — 1 (Чистяков, Маклауд), 27:44 — 2:0. Якупов — 2 (Прохоркин), 34:56 — 3:0. Силантьев — 1 (Канцеров, Минулин), 44:11 — 3:1. Юров — 1 (бол., Камалов, Михайлис), 51:39 — 3:2.
Вратари: Серебряков — Набоков (57:17).
Штраф: 14 — 4.
Броски: 22 (7+11+4) — 29 (7+8+14).
Судьи: Дударов, Юдаков.
5 апреля. Омск. «G-Drive Арена».
Счет в серии: 4-2.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Голы: Дыняк — 2 (Марченко), 2:22 — 1:0. Миллер — 1 (Семенов), 3:33 — 2:0. Барабанов — 4 (Галимов), 4:55 — 3:0. О`Делл — 1 (Князев), 12:02 — 4:0. О`Делл — 2 (Семенов, Лямкин), 32:25 — 5:0. Романцев — 1 (Каштанов, Денежкин), 57:17 — 5:1.
Вратари: Билялов — Аликин (Галкин, 4:55).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 35 (14+12+9) — 22 (7+6+9).
Судьи: Наумов, Соин.
5 апреля. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 3-3

1/8 финала. «Запад»

ЦСКА — «Динамо» (Минск) — 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)
Голы: Мелош — 1 (Сотишвили, Усов), 13:15 — 0:1. Соркин — 1 (Уильямс), 19:50 — 1:1. Бориков — 4 (Мелош, Усов), 27:25 — 1:2. Брук — 2 (Кузнецов), 43:04 — 1:3. Пинчук — 3 (бол., Гросс, Энас), 44:25 — 1:4. Бориков — 5 (п.в.), 52:20 — 1:5. Провольнев — 2 (бол., Афанасьев), 54:28 — 2:5. Волков — 3 (п.в.), 59:25 — 2:6.
Вратари: Просветов (51:17 — 52:20, 57:29 — 59:25) — Демченко.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 33 (12+7+14) — 38 (10+11+17).
Судьи: Белов, Беляев.
5 апреля. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 2-4

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25

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