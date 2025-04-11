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11 апреля, 21:35

Кубок Гагарина, видео голов и результаты 11 апреля: «Салават Юлаев» обыграл «Спартак», «Локомотив» уступил «Авангарду»

Иван Игумнов и Никита Черепанов.
Фото ХК «Локомотив»
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Матчи второго раунда Кубка Гагарина-2025.

11 апреля, пятница

1/4 финала. Первые матчи

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Ружичка — 2 (Локтионов, Миронов), 6:02 — 0:1. Ян — 3 (Хафизуллин, Ремпал), 14:00 — 1:1. Ян — 4 (Пименов, Цулыгин), 16:58 — 2:1. Пименов — 1 (Ливо, Ремпал), 51:41 — 3:1. Цулыгин — 1 (Пименов, Ремпал), 56:37 — 4:1.
Вратари: Самонов — Загидулин.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 47 (17+12+18) — 30 (8+10+12).
Судьи: Белов, Гашилов.
11 апреля. Уфа. Уфа-Арена. 7928 зрителей.
Счет в серии: 1-0

«Локомотив» — «Авангард» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Буше — 3 (Ткачев, Прохоркин), 0:29 — 0:1. Маклауд — 1 (бол., Окулов, Ткачев), 27:50 — 0:2. Фрэз — 1 (бол., Шалунов, Радулов), 39:36 — 1:2. Якупов — 3 (Маклауд, Шарипзянов), 48:37 — 1:3. Спунер — 1, 54:08 — 1:4.
Вратари: Исаев — Серебряков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (8+17+8) — 31 (13+10+8).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
11 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8021 зритель.
Счет в серии: 0-1

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25

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Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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