Кубок Гагарина, видео голов и результаты 12 апреля: московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу», «Трактор» победил минское «Динамо»

12 апреля, 19:05
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
Голы: Кадейкин — 1 (Кэмпфер, Светлаков), 42:23 — 1:0. Усов — 1 (Бориков, Липский), 48:19 — 1:1. Горбунов — 4 (Мороз, Шипачев), 49:18 — 1:2. Шабанов — 4 (Ткачев, Светлаков), 59:06 — 2:2. Кравцов — 2 (Глотов), 59:24 — 3:2. Блажиевский — 4 (п.в., Робинсон, Светлаков), 59:28 — 4:2.
Вратари: Фукале (56:20 — 59:06) — Демченко (59:24 — 59:28).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (11+5+15) — 31 (7+16+8).
Судьи: Наумов, Юдаков.
12 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 1-0.
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)
Голы: Яшкин — 3 (бол., Миллер, Барабанов), 5:01 — 0:1. О`Делл — 3 (Яруллин), 14:48 — 0:2. Пакетт — 3 (бол., Уил, Сикьюра), 38:52 — 1:2. Миллер — 2 (бол., Галимов, Яшкин), 50:34 — 1:3. Кудрявцев — 3 (Ильенко), 52:57 — 2:3. Комтуа — 4 (бол., Рашевский), 55:09 — 3:3. Сафонов — 3 (Галимов, Миллер), 58:10 — 3:4. Яшкин — 4 (п.в., Марченко, Лямкин), 59:50 — 3:5.
Вратари: Моторыгин (58:16 — 59:50) — Билялов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 33 (9+14+10) — 27 (11+7+9).
Судьи: Беляев, Дударов.
12 апреля. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 0-1.