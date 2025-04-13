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13 апреля, 19:34

Кубок Гагарина, видео голов и результаты 13 апреля: «Локомотив» победил «Авангард», «Салават Юлаев» проиграл «Спартаку»

Шелдон Ремпал и Артем Загидулин.
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Матчи второго раунда Кубка Гагарина-2025.

13 апреля, воскресенье

1/4 финала. Вторые матчи

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Голдобин — 2 (бол., Вишневский, Морозов), 12:21 — 0:1. Ефремов — 2 (Цулыгин, Ян), 18:16 — 1:1. Локтионов — 2 (бол., Пашин, Миронов), 24:52 — 1:2. Ян — 5 (Ефремов, Хафизуллин), 26:54 — 2:2. Хафизуллин — 1 (Хмелевский, Уилсон), 28:44 — 3:2. Ружичка — 3 (Локтионов, Филин), 36:15 — 3:3. Алалыкин — 1 (Панин), 47:07 — 4:3. Ружичка — 4 (Морозов, Вишневский), 59:59 — 4:4. Ружичка — 5 (Локтионов), 61:13 — 4:5.
Вратари: Самонов — Загидулин (58:37 — 59:34, 59:52 — 59:59).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 47 (20+16+11+0) — 35 (9+16+9+1).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
13 апреля. Уфа. Уфа-Арена.
Счет в серии: 1-1

«Локомотив» — «Авангард» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Березкин — 2 (Шалунов), 20:19 — 1:0. Шалунов — 3 (Радулов, Березкин), 23:12 — 2:0. Ткачев — 3 (бол., Маклауд, Шарипзянов), 30:54 — 2:1. Радулов — 2 (Елесин), 36:27 — 3:1. Иванов — 2 (Алексеев), 50:55 — 4:1.
Вратари: Исаев — Серебряков (56:10 — 56:58).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (17+13+8) — 22 (5+11+6).
Судьи: Сидоренко, Соин.
13 апреля. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 1-1.

Календарь и результаты плей-офф КХЛ-2024/25

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КХЛ
Кубок Гагарина
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