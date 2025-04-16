Кубок Гагарина, результаты матчей 16 апреля: «Ак Барс» уступил московскому «Динамо», минское «Динамо» разгромило «Трактор»

16 апреля, 22:05
«Динамо» Минск — «Трактор» — 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Голы: Мороз — 2 (Горбунов, Хенкель), 4:52 — 1:0. Лайл — 1 (Тирни), 5:26 — 2:0. Мороз — 3 (Горбунов, Лайл), 8:49 — 3:0. Пинчук — 4 (бол., Горбунов), 25:47 — 4:0. Тирни — 2, 34:33 — 5:0. Липский — 1, 37:08 — 6:0. Бориков — 7 (Тирни), 41:20 — 7:0. Усов — 3 (Пинчук, Энас), 52:17 — 8:0.
Вратари: Демченко — Фукале (Сухачев, 25:47).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (10+15+9) — 33 (13+9+11).
Судьи: Морозов, Фатеев.
16 апреля. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
Счет в серии: 1-2
«Ак Барс» — «Динамо» Москва — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Джиошвили — 3 (бол., Комтуа, Пыленков), 23:53 — 0:1. Уил — 2 (Гусев, Сикьюра), 36:10 — 0:2. Рашевский — 1 (Комтуа), 41:10 — 0:3. Миллер — 3 (бол., Петан, О`Делл), 54:29 — 1:3.
Вратари: Билялов (53:13 — 54:29, 58:36) — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 33 (12+12+9) — 28 (13+6+9).
Судьи: Оскирко, Юдаков.
16 апреля. Казань. Татнефть-Арена. 8848 зрителей.
Счет в серии: 2-1