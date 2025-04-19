Кубок Гагарина, видео голов и результаты матчей 19 апреля: «Локомотив» уступил «Авангарду», «Салават Юлаев» обыграл «Спартак»

Сегодня, 19:25
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Уилсон — 5 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 1:02 — 1:0. Морозов — 4 (бол., Миронов, Голдобин), 8:00 — 1:1. Ян — 6 (Ремпал, Хафизуллин), 19:35 — 2:1. Хмелевский — 5 (бол., Ливо, Хафизуллин), 20:57 — 3:1. Порядин — 2 (бол., Локтионов, Орлов), 29:44 — 3:2. Морозов — 5 (бол.), 30:33 — 3:3. Уилсон — 6 (Пименов), 60:22 — 4:3.
Вратари: Вязовой — Загидулин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 48 (12+17+15+4) — 31 (8+15+8+0).
Судьи: Белов, Бирин.
19 апреля. Уфа. Уфа-Арена. 8517 зрителей.
Счет в серии: 2-3
«Локомотив» — «Авангард» — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Голы: Мартынов — 1 (Грант, Гуляев), 9:35 — 0:1. Шарипзянов — 2 (бол., Окулов, Ткачев), 25:47 — 0:2. Березкин — 5 (Каюмов, Береглазов), 35:30 — 1:2. Кулик — 1 (Коледов, Якупов), 37:32 — 1:3. Рафиков — 1 (Радулов), 38:31 — 2:3.
Вратари: Исаев (58:01) — Серебряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (10+11+13) — 24 (10+11+3).
Судьи: Гашилов, Дударов.
19 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8007 зрителей.
Счет в серии: 3-2